تاجر يدعي الاختطاف للهروب من الديانة بالقليوبية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من سائق وفران، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بدعوى قيامهما بخطف شقيقها "تاجر سيارات"، له معلومات جنائية، من مقر عمله بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين عدم صحة ما أدعته الـمُبلغة وتواجد شقيقها بمسكنها، وبضبطه وسؤاله أقر بأنه مدين للمشكو في حقهما بمبالغ مالية خاصة بتجارة السيارات وتأخر في سدادها، وأنه رافق المشكو فـى حقهما بإرادته من مقر عمله لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلاف وانصرف دون التوصل لاتفاق ولرغبته في التهرب من السداد، باختلاق الواقعة بالاتفاق مع شقيقته لمساومتهما على ترك مستحقاتهما، وبمواجهة المبلغة أيدت ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية.