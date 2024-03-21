ضبط حشيش وأسلحة نارية بحوزة عنصرين إجراميين في حملات أمنية
نجح قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن في ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلي.
وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبحوزته 1.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – فرد محلى وطلقة.
وتمكنت الجهود من ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، وبحوزته (1،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات) وضبط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات) وضبط (مقاول "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته (4 بنادق – 4 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارة ربع نقل)، وضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته (3 طبنجات وعدد من الطلقات.