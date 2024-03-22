عصابة غسلت 100 مليون جنيه: تاجرنا فى المخدرات وأسسسنا شركات وعقارات

أقر 6 متهمين أمام جهات التحقيق المختصة، بغسل 100 مليون جنيه، وكشفوا عن أن تلك الأموال كانت من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة على مدار سنين، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم حاولوا إصباغ تلك الأموال الصبغة الشرعية لإبعاد الشبهات عنهم، فقاموا بتأسيس مجموعة من الشركات والأنشطة التجارية المتنوعة، وشراء العقارات وقطع أراض زراعية.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم أموالًا وقيامهم بغسل (100 مليون جنيه تقريبًا).