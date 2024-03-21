الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عاجل.. ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية جرائم غسل الاموال الإجراءات القانونية 4 أشخاص جرائم الأموال العامة الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي

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