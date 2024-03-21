القبض على عصابة سرقة السيارات بالمفتاح المصطنع فى أوسيم بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهما "3 فرد محلى وعدد من الطلقات، عدد من المفاتيح المصطنعة، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى 5 عملاء سيئي النية، أمكن ضبطهم، كما أضافا بتحصلهما على المفاتيح المصطنعة من عميلين آخرين سيئي النية، تم ضبطهما وبحوزتهما 22 مفتاحًا مصطنعًا. كما تم ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيارات بها مبلغ مالى وجواز سفر وكارت فيزا وبطاقة تحقيق شخصية، وبحوزتهما جزء من المبلغ المستولى عليه وهاتف محمول، حصيلة واقعة السرقة.