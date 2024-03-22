مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. نعناعة تطلب من حنفى أن تختار فلة شبكتها بنفسها

مسلسلات رمضان 2024..

بدأ، منذ قليل، العرض الأول للحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، على شاشة DMC على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، بعد أن ذهب المعلم حنفي الذي يلعب دوره الفنان محسن منصور إلى كشك نعناعة التي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد، وهي ترتب البضاعة مع شقيقتها فلة والتي تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا، ويخبرهم بأنه اشترى الشبكة لخطبة فلة.

ترفض نعناعة هذه الشكبة وتخبره بأن العروسة يجب أن تذهب بنفسها لتختار شبكتها، فيقدم لها المعلم حنفي الذهب كهدية ويخبرها بأن تذهب لشراء الذهب واختياره قبل الفرح بأيام.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 12

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سماء إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

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