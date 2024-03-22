مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. جوني وهجرس يخططان لإقامة عيد الهالوين في المزاريطة

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زاد البحث خلال الساعات الماضية عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12.

ويتشوق الجمهور لمعرفة أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12

دارات أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في إطار كوميدي فبعد خدعة جوني بإعلان وفاة نفادي ومحاولة عمل مقلب في نفادي وخداعه.

وقام الكبير بحضور كورسات اللغة الفرنسية مع العترة وجوني وسألها ماذا تعني بحبك يا جوني بالفرنسية وبعدها ماذا تعني بحبك يا عترة، ثم سألها كيف تقول بحبك يا كبير بالفرنسية لتقول له بحبك يا كبير بالفرنسية وهو ما آثار غيرة مربوحة بسبب إعجاب الكبير بمدام جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية.



وتقتحم مربوحة المكان وتخرج الكبير من الحجرة وتهدده أن تنتقم من المدرسة لو لم يبعد عنها وتفاجأ بالخفير أيهم يدخل الدوار بمجموعة مشتريات للكبير من أجل المدرسة منها حمام وجمبري وزجاجتا عطر.

وفي تلك الاثناء يبدأ جوني في التخطيط لاقامة عيد الهالوين بالمزاريطة برفقة هجرس في دوار الكبير ولكن هجرس يؤكد له ان الكبير سوف يرفض الفكرة من الأساس.

وينتقل المشهد الي غرفة مربوحة والكبير حيث تفيق مربوحة الكبير من نومه حيث كان يحلم بمدام جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية ويحاول الكبير ان يراوغ مربوحة بأنه لا يحلم بجورجيت مؤكدا انه حلم عادي ولكنها تصر على انه يحلم بمدام جورجيت وتقول له ان يعيد الحلم من البداية على ان تدخل مربوحة في الحلم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير الجزء 8

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*العرض الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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