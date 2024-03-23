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فن

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12.. تصدر مسلسل الفنانة ريهام حجاج التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرضت للكثير من المشاكل ويتوقع متابعون أحداث مسلسل صدفة الجديدة حيث إنها ستعمل في الحلقة 13 على إيجاد حل لمشكلة زواجها من عم خطيبها "طارق".

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مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12 حيث بدأت باكتشاف الطالبة راندا حملها من زميلها في المدرسة علي، الذي يتهرب منها ولا يرد على اتصالاتها، بعد أن نصب على والدتها في مليون جنيه.

وصعد مصطفى لجارتهم المنحرفة، رغم تحذيرات والدته له، بعدم الاقتراب منها، فيما أنقذ طارق، حبيبته صدفة، من حادث دهس بالسيارة، دبرته لها زوجة أبيها.

وأما عن أحداث الحلقة الماضية، ذهبت صدقة وواجهت فرح (نور إيهاب) بأنها شقيقتها لذلك تخاف عليها دائما وتريد إبعادها عن طريق المخدرات.

هالة (سلوي خطاب) تتطلب من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن املاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال.

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مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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