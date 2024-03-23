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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 12

مسلسل بابا جه لاكرم
مسلسل بابا جه لاكرم حسنى

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 12 والذي يشهد بحث عالي عبر موقع جوجل البحثي مع تطورات كبيرة في الأحداث، لاسيما مع اقتراب انتهاء العمل في الخامس عشر من شهر رمضان كريم.

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 12 على قناة DMC في تمام الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل بابا جه تفاصيل أحداث الحلقة 12

بعد محاولات كثيرة للإيقاع بهشام (أكرم حسني)، كشفت الحلقة 12 من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن مواجهته لزوجته ولاء (نسرين أمين) في قاعة الفرح، بعدما وافق على تمثيل دور والد عروسة مسجون والدها في قضية مخدرات، ولكن لم تكن ولاء تعرف بذلك، فظنت أنه هو الذي يتزوج عليها، وانتهت الحلقة بلحظة درامية بينهما وهما ينظران لبعضهما، بينما يحاول هشام كتم دموعه.

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مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني يواجه زوجته في قاعة الفرح


مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة 13 من مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

تعرض الحلقة 13 مسلسل بابا جه، شكل حصري على شاشة قناة DMC، ومنصة watch it.

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قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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