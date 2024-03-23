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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 12 رمضان 2024

مسلسل نورة
مسلسل نورة

يتسأل عدد كبير من المتابعين للمسلسلات الرسوم المتحركة عن موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 12 والذي يعرض خلال شهر رمضان 2024 وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ عرض أولى حلقاته كونه يهتم ويسلط الضوء على التفاصيل الكاملة الخاصة بالفتيات ومشكلاتهم فى مرحلة الطفولة والمراهقة.

ونسلط الضوء على التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد عرض المسلسل الكرتونى نورة وذلك من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بموعد اعادة الحلقة وذلك من أجل توفير كافة المعلومات عن المسلسل الكرتونى نورة والذي شهد إقبال كبير من قبل المتابعين للمسلسل.

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موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 12 رمضان 2024 

نعرض موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 12 والذي يعرض في رمضان 2024  فى تمام الساعة 1.15 مساءا على قناة سي بي سي، ويذاع مسلسل الكرتون نورة على منصة “  watch it”.

ويعرض المسلسل الكارتوني  "نورة" على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكارتوني والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

قصة مسلسل نورة 

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

ويهتم المسلسل الكرتونى بتسليط الضوء على العادات والتقاليد المتعارف عليها لدى المجتمع المصري، حيث يظهر مدى الأصالة والتربية القديمة ومدى اهميتها فى تأسيس أطفال واعين وقادرين على تخطر مشكلاتهم.

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أبطال مسلسل نورة 

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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