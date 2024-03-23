موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 12 محور اهتمام الملايين من عشاق المسلسلات الموسم الرمضاني الحالي حيث شهدت أحداث المسلسل الكثير من المشاكل خاصة بعد أن أعترفت للنجم خالد الصاوي أنها ابنته.



موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 12

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 12 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.



مسلسل صدفة تفاصيل أحداث الحلقة 12

وبدأت الحلقة الجديدة من صدفة باكتشاف الطالبة راندا حملها من زميلها في المدرسة علي، الذي يتهرب منها ولا يرد على اتصالاتها، بعد أن نصب على والدتها في مليون جنيه.

وصعد مصطفى لجارتهم المنحرفة، رغم تحذيرات والدته له، بعدم الاقتراب منها، فيما أنقذ طارق، حبيبته صدفة، من حادث دهس بالسيارة، دبرته لها زوجة أبيها.

وأما عن أحداث الحلقة الماضية، ذهبت صدقة وواجهت فرح (نور إيهاب) بأنها شقيقتها لذلك تخاف عليها دائما وتريد إبعادها عن طريق المخدرات.

هالة (سلوي خطاب) تتطلب من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن املاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ أيضا

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 12