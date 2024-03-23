ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. استمرار الشكوك حول صفوت وسناء

يرغب الملايين من عشاق الدراما المصرية في معرفة أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 12 حيث شهدت أحداث شيقة جعلتها في قائمة البحث المتقدمة عبر جوجل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 12

شهد ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 12 والتي عرضت أمس ذهاب الفنانة جوري بكر "سناء" للفنان أحمد داش "حسين" عند عربة البرجر، وحديثها معه حول ضرورة التركيز في العمل بها بينما طالبها هو بفض الشراكة بينهما، وذلك بسبب قلة المبيعات الفترة الماضية كما أكد لها أنه سيرجع الأموال التي قدمتها له مرة أخري.

وكشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري عن استمرار شكوك الأخوين حسين وعلي في وجود علاقة بين الدكتور صفوت والمحامي الفاسد مجدي حشيش تخص مقتل حبيبة، وكذلك تطال تلك الشكوك زوجته سناء إذ سبق وأن اكتشفا في الحلقة الحادية نجاح عصام الجن في الوصول إلى صورة تجمع مجدي حشيش وصفوت مصباح وذلك من خلال اختراق هاتف سناء، وهو الأمر الذي يتوقع أن يتطور خلال أحداث حلقة اليوم الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري كاشفًا عن حقائق جديدة.

ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري

وقد شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري التي عرضت أمس العديد من الأحداث من بينها حدوث اتصالًا هاتفيًا من ابنة خالة حبيبة "خديجة" للدكتور صفوت مصباح أثارت عليه أسئلة فيه أسئلة تدور في ذهنها، وذلك عقب جلستهما مع أبناء عمر البرنس، تلك الأسئلة التي أثارت قلق الدكتور صفوت، وعلى أثرها طلب منها الابتعاد عن أبناء عمر البرنس، وعدم السماع لهما.

كما شهدت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل مسار إجباري تخلي المحامي الفاسد مجدي حشيش لمساعده مسعد، وذلك بإدخاله السجن، بل وتوكيل محام من مكتبه في السر مهمته الأساسية العمل على ألا يخرجه من السجن نهائيًا.

كذلك أظهرت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بدء نشاة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة " مي الغيطي" من خلال لقائاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة ومحاولة الوصول قاتلها، إذ أنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها أنه يحب مجرد الكلام معها، وتضمنت الحلقة لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية بين الاثنين.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل “مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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