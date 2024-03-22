الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. من وضع "خصلة شعر" صفوت في أظافر حبيية؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

تضمنت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري عودة الدكتور صفوت إلى منزله مع زوجته سناء وحدوث مواجهة قوية بينه وبينها يكشف خلالها عن علمه بأن مجدي حشيش المحامي الفاسد لديه فيديوهات مخلة عنها، وهو الأمر الذي يجعلها طواعية له وتنفذ ما يأمرها به، لتقوم ثناء بسبه موضحة أنها حاولت أن تنسى كل ما فات بينهما من ذكريات مؤسفة، دون فائدة منه.

 

مسلسل مسار إجباري

 

إلا أن صفوت يؤكد لها أنه يعلم بأنها لاتحبه وإنما هو بالنسبة إليها مجرد "شغل" ومصلحة بينها وبين مجدي، لتقاطعه سناء نافية ذلك ومؤكدة لها أنها أحبته وأنه قد كان جزءًا كبيرًا من عملها متابعة الأبحاث وأن تكون معه في المعمل، وأن علاقتهما كانت جيدة حتى  أدخل هو في حياتهما "حبيبة" مؤكدة له أنها ليست المرأة التي تٌخان.

ثم يقول صفوت لها أنها هي من دمر حياته، ولكنه على استعداد للمصالحة على شرط مصارحته بمن هو الذي قام بأخذ عينة من شعره في يد مسعد ووضعها داخل أظافر حبيبة، ومن ذا الذي جعل مجدي حشيش ينقلب ضده؟ ويدخله السجن.

حالة من الصمت تحدث بعد ذلك برهة لا تدري ثناء كيفية الرد يقول بعدها صفوت "إيه ساكتة ليه .. بتدوريها ولا مستنية الإذن من ولي نعمتك؟" لتتبعه ثناء بالسؤال عن السبب في أنه لم يطلقها حتى الآن على الرغم من كراهيته لها،  لترد قائلة "علشان محتاجني ولا علشان عجبك العيشة معايا؟" ثم تتبع ذلك بقولها "أه افتكرت علشان انت كمان بتاخد أوامر زيي.. إحنا زي بعض قوي يا صفوت".

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أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل “مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، والإعادة 9:45 صباحاً، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحاً و 3:00 مساء، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

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