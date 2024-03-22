مسلسل مسار إجبارى الحلقة 12.. بدء علاقة عاطفية بين على وخديجة

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت اليوم الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، وذلك بعد وقوع العديد من التطورات في أحداث المسلسل المتتالية، وسط إشادات واسعة بالمسلسل بشكل عام من قبل المتابعين حتى تلك الحلقات.

وأظهرت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بدء نشأة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة " مي الغيطي" من خلال لقاءاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة، ومحاولة الوصول إلى قاتلها، إذ إنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها إنه يحب مجرد الحديث معها، ثم سادت لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية بينهما.

كما تضمنت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري حالة من الود والألفة بين كل من الضرتين"بسمة" و"صابرين" وقت حديثهما معًا عند زيارة ثناء لنعناعة، إذ عبرت “نعناعة” بسمة لثناء عن إعجابها بقصة شعرها الجديدة، وتغييرها في شكلها، كما قالت ثناء لنعناعة إنهم عليهم الخروج عن العادات التي اعتادوا عليها، وأن يعيشوا لأنفسهم، ويعطوا لها حق الاختيار مرة، موضحة أنها تعتز بقرار استقالتها من المدرسة؛ لأنه القرار الوحيد الذي جاء برغبتها هي وليس تنفيذًا لرؤية أحد.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري

وكانت شهدت الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري حصول دكتور صفوت عصام على الحكم بالبراءة في الحكم الصادر ضده بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي، كما تضمنت الحلقة كذلك إثارة العديد من التساؤلات، يأتي أبرزها من هو القاتل الحقيقي لحبيبة إذن؟

كما شهدت أحداث الحلقة ١١ من مسلسل مسار إجباري أيضًا إلقاء القبض على مسعد، وهو المساعد الأول للمحامي الفاسد مجدي حشيش، وذلك بتهمة تورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوته خبير الطب الشرعي، وهو الأمر الذي جعل المحامي مجدي حشيش يوكل له محاميا آخر يعمل في مكتبه، وينصحه باتباع العديد من التعليمات.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل "مسار إجباري" بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار، مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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