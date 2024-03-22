الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجبارى الحلقة 12.. بدء علاقة عاطفية بين على وخديجة

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، وذلك بعد وقوع العديد من التطورات في أحداث المسلسل المتتالية، وسط إشادات واسعة بالمسلسل بشكل عام من قبل المتابعين حتى تلك الحلقات.

وأظهرت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بدء نشأة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة " مي الغيطي" من خلال لقاءاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة، ومحاولة الوصول إلى قاتلها، إذ إنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها إنه يحب مجرد الحديث معها، ثم سادت لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية  بينهما.

كما تضمنت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري حالة من الود والألفة بين كل من الضرتين"بسمة" و"صابرين" وقت حديثهما معًا عند زيارة ثناء لنعناعة، إذ عبرت “نعناعة” بسمة لثناء عن إعجابها بقصة شعرها الجديدة، وتغييرها في شكلها، كما قالت ثناء لنعناعة إنهم عليهم الخروج عن العادات التي اعتادوا عليها، وأن يعيشوا لأنفسهم، ويعطوا لها حق الاختيار مرة، موضحة أنها تعتز بقرار استقالتها من المدرسة؛ لأنه القرار الوحيد الذي جاء برغبتها هي وليس تنفيذًا لرؤية أحد.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. خديجة تتعجب لاهتمام علي وشقيقه بقضية حبيبة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بعد براءة الدكتور صفوت.. من هو قاتل حبيبة؟

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري 

وكانت شهدت الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري حصول دكتور صفوت عصام على الحكم بالبراءة في الحكم الصادر ضده بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي، كما تضمنت الحلقة كذلك إثارة العديد من التساؤلات، يأتي أبرزها من هو القاتل الحقيقي لحبيبة إذن؟

كما شهدت أحداث الحلقة ١١ من مسلسل مسار إجباري أيضًا إلقاء القبض على مسعد، وهو المساعد الأول للمحامي الفاسد مجدي حشيش، وذلك بتهمة تورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوته خبير الطب الشرعي، وهو الأمر الذي جعل المحامي مجدي حشيش يوكل له محاميا آخر يعمل في مكتبه، وينصحه باتباع العديد من التعليمات.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل "مسار إجباري" بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار، مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

إقرأ أيضًا:

مسلسل مسار إجباري .. موعد إذاعة الحلقة 12

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة الثانية عشر مسار إجباري الحلقة12 الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. خديجة تتعجب لاهتمام علي وشقيقه بقضية حبيبة

مسلسل مسار إجباري .. موعد إذاعة الحلقة 12

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟