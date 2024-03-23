يرغب محبي الدراما الرمضانية في معرفة موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 12 والذي يحصد نسب عالية من المشاهدة يوميا على شاشة مجموعة قنوات dmc وهى أحد شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يعرض المسلسل طوال النصف الأول من شهر رمضان، إذ يتكون المسلسل من 15 حلقة، لأنه من فئة المسلسلات القصيرة.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " الحلقة 12



أعلنت قناة DMC عن موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 12 ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك قناة DMC drama الساعة 8 ونصف وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل أحداث الحلقة 12

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، بذهاب عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط إلى فريد والذي يلعب دوره حازم إيهاب، ويخبره أنه يشعر بالضيق لأن الفتاة التي كان يحبها ستتزوج خلال أيام، إلا أن فريد يحاول أن يقنعه بأن يستمر في عمله بشكل أكبر حتى تشعر هي بالحزن على فراقه.

فيما أخبرت سعاد والتي تلعب دورها الفنانة فدوى ممدوح، عرفان والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله أنها منذ طلاقها وهي تعاني من العادات والتقاليد، خاصًة وأن أهلها يريدون منها أن تعود للبلد، الأمر الذي رفضه عرفان بقوة، وتحدث عن تسريهع زواجهما، إلا أن سعاد تحدثت عن خوفها وشعورها بالقلق من زواجهما، إلا أن عرفان يستقبل قلقها ويطمئنها ما جعل سعاد تبتسم وتوافق على زواجهم.

وذهب المعلم حنفي والذي يلعب دوره الفنان محسن منصور إلى كشك نعناعة والتي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد، وهي ترتب البضاعة مع شقيقتها فلة والتي تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا، ويخبرهم أنه اشترى الشبكة لخطبة فلة.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 13

أعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان المبارك حيث عرض الحلقة الثالثة عشر من عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب وتعاد الحلقة الـ 13 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري) وجومانا مراد (نعناعة) وصلاح عبدالله و سما إبراهيم وخالد شباط ووفاء صادق ومصطفى عنب وصفاء الطوخي و هنادي مهنا و علاء زينهم وعلاء مرسي وبسنت أحمد أبو باشا ومحسن منصورو حازم إيهاب ومراد فكري وصادق بوسي الشامي ومحمود فايز وحمادة حسني و ليلى عز العرب ومحمد البكريوو هشام إسماعيل و يوسف عثمان (محمود).

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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