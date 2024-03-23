يتساءل الكثير من المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 12 حتى يستطيعوا متابعة أحداث عائلة مختار أبو المجد والتطورات التى تحدث بعد موافقة مختار على إجراء انتخابات داخل المنزل.



موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 12 محور اهتمام الكثرين حيث تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات dmc الفضائية، حيث تعرض فى تمام الساعة 10.45 مساء على قناة dmc والإعادة على نفس القناة صباح اليوم التالي فى تمام الساعة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً ويتم إعادتها بواقع مرتين، الإعادة الأولى فى تمام الساعة 12 مساء والثانية تكون الساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية يوميا فى تمام 06:05 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 12

شهدت أحداث الحلقة 12 الكثير من التطورات خاصة بعد موافقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، على إجراء انتخابات داخل المنزل، وهو المطلب الذى سعى إليه ابنائه لتحقيق مطالبهم، على الرغم أنه غير مقتنع من الأساس بالفكرة، فى المقابل قام مروان أبو المجد - نور النبوي، بعمل البرنامج الانتخابي الخاص به وطبعه وتم توزيعه على أشقائه وفى محاولة منهم بانتخابه قام مروان بوضع كل مطالب اشقائه خلال البرنامج الانتخابي له، ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم الانتخابات.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 13

تعرض مساء اليوم السبت الحلقة 13 من أحداث مسلسل النجم خالد النبوي إمبراطورية ميم بطولة من أصل 30 حلقة، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية التى تخص أفراد الأسرة.



مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

تعرض الحلقة الثالثة عشر من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، بشكلا حصريا على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرضها على منصة واتش ات الرقمية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم رصدها فى الستينيات، وتم تقديم القصة فى صورة سينمائية فى السبعينيات، أما المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام الفنان خالد النبوي، ابرزهم حلا شيحة، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، عمر زهران، والأطفال آدم وهدان، ليلى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل انتاج شركة أروما ستوديوز، وموسيقى تصويرية للموسيقار خالد حماد، من إخراج محمد سلامة.

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