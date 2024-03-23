إشادات واسعة بمسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوى استثنائى والصورة مبهرة

نال مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي تعرض حلقاته بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024 على مجموعة قنوات dmc، إشادات واسعة من الجمهور، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة معاصرة وعمل يتناسب مع جميع الفئات العمرية.

مسلسل إمبراطورية ميم.. إشادات واسعة من الجمهور

وبمجرد عرض الحلقات الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، انهالت تعليقات الجمهور، وأعرب الكثير عن سعادتهم بالعمل، وانبهارهم بالأدوار البطولية التي يجسدها نجوم العمل على رأسهم النجم خالد النبوي، والفنانة نشوى مصطفى وأبناء الإمبراطورية الستة، ويجسدهم نور النبوي وهاجر السراج وإلهام صفي الدين ومنى زاهر وآدم وهدان وريمون توفيق.

مسلسل إمبراطورية ميم.. إشادات واسعة بالمخرج محمد سلامة والصورة الإبداعية

كما أشاد متابعو مسلسل إمبراطورية ميم بفريق التصوير والإخراج، إذ تصدر عدد من مشاهد المسلسل حديث السوشيال ميديا، حيث علق الجمهور على التنسيق الظاهر بين مخرج العمل ومدير التصوير، ما أدى إلى خروج الصورة بهذا الشكل.

وقال أحد متابعي مسلسل إمبراطورية ميم: "من أكتر الحاجات المميزة في إمبراطورية ميم هي الكادرات والألوان وشكل الصورة في المسلسل تحس كل حاجة مظبوطة بالميللي مش مجرد مشهد أو كادر وخلاص لا دي لوحة مرسومة وألوانها كلها مظبوطة والصورة مبهرة وده طبعًا مجهود مخرج كبير اسمه محمد سلامة اللي خلانا نشوف مسلسل بالجمال ده هو والممثلين طبعًا وكل فريق العمل".

فيما قال أحد المتابعين: خالد النبوي نجم استثنائي.. بيمثل وهو سايب ايده والمسلسل فى حتة تانية خالص.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، يضم 30 حلقة تعرض يوميًا بشكل حصري على قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 مساءً وتتم الإعادة فى تمام الساعة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساءً والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it يوميًا فى تمام الساعة 06:05 مساءً.