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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12| خالد النبوي يفوض نجله كمسؤول عن برنامجه الانتخابي

ريمون توفيق فى إمبراطورية
ريمون توفيق فى إمبراطورية ميم

تصاعدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 بشكل كبير خاصة بعد موافقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، على إجراء انتخابات داخل المنزل، بعد رفضه التام لفكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه ليقينه بعدم كفاءتهم وافتقادهم للخبرة اللازمة لمثل هذه المهمة الصعبة، وشعوره بأنه المسؤول الوحيد عنهم.

مسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل أحداث الحلقة 12 

انتصر صوت الأبناء خلال أحداث الحلقة 12 لـ مسلسل إمبراطورية ميم، ووافق مختار - خالد النبوي، على إجراء انتخابات داخل المنزل لكنه مازال غير مقتنع تماما بالفكرة، وذلك بعد إصرار من ابنائه على أن هذه الانتخابات ستجعلهم يحملون عنه الكثير من المسؤولية، ماعدا مصطفى الأصغر ويجسده الطفل ريمون توفيق.

إمبراطورية ميم الحلقة 12| خالد النبوي يفوض نجله الأصغر "مصطفى كرتونة" كمسؤول عن برنامجه الانتخابي

ومن ثم بدأت الانتخابات في بيت مختار - خالد النبوي، ووضع نجله مروان - نور النبوي، المرشح الرئيسي البرنامج الانتخابي له، واهتم بوضع عدة نقاط تجعله يفوز خاصة أنه اهتم بالموافقة على مطالب جميع أفراد الاسرة، وفى المقابل مختار ليس لديه حتى الآن غير مؤيد واحد فقط هو مصطفى - ريمون توفيق، الشهير داخل الأحداث بمصطفى كرتونة، الذي فوضه مختار كمسؤول عن برنامجه الانتخابي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها فى عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وإخراج محمد سلامة.

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