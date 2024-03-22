مسلسل امبراطورية ميم لـ "خالد النبوي"..ملخص أحداث الحلقة 11

انطلقت اليوم إعادة الحلقة 11 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، وهاجر السراج ونور النبوي، وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين أبطال العمل، وقامت “ليلي عزب العرب” والتي تقوم بدور سناء جدة أبناء مختار أبو المجد، بزيارة مفاجأة له في منزله مع أبنها محمود.

وطلبت الجدة “سناء” من مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي،بيع منزله المقيم به هو وأبنائه في حي المعادي.

ورفض مختار أبو المجد، طلب ليلى عز العرب “سناء” لبيع منزله، مؤكدًا أنه منزله منذ أجداده ولن يبيعه طوال حياته.

تفاصيل احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 11

كما تصاعدت احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 11 بشكل كبير خلال الحلقة 11 من مسلسل "إمبراطورية ميم" بشكل مفاجئ، إذ قامت منى مختار أبوالمجد (هاجر السراج) بزيارة جارتهم وصديقة والدها مي (حلا شيحة) في منزلها لكي تطلب منها بمنتهى الحزم والجدية الابتعاد عن والدها مختار أبوالمجد (خالد النبوي) بدافع غيرتها عليه ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة من المسلسل الرمضاني "إمبراطورية ميم" الذي يعرض حاليًا على قناة دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية.

وضمن احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 11 ، بعد انتهائها من مقابلة جارتهم، وفي عودتها إلى البيت، دخلت منى في مواجهة جديدة مع والدها مختار أبوالمجد (خالد النبوي)، حيث تفاجئه بأنها قد ذهبت إلى جارتهم مدام مي (حلا شيحة)، لتبعدها عنه، ليصدمها برد فعله العنيف قائلًا لها "مش هعاقب آنسة عندها 22 سنة بتتصرف بعقل طفلة عندها 10 سنين".

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وبعد أن زادت حدة حديثها معه طرحت عليه سؤالًا استنكاريًا إذ سألته "زعلان أوي عليها؟"، فيجيبها مختار أبوالمجد إجابة مؤثرة، قائلًا "أنا زعلان عليكي إنتي.. إنتى مقامك كبير أوي، أرقى وأهم من كده بكتير". وهو ما يجعلها تبوح له وهى باكية عما بداخلها من مشاعر مؤلمة تجاه هذه العلاقة وبكونها مثل الكثير من الفتيات اللاتي تتألمن عندما يجدن والدهن الأرمل يدخل في علاقة عاطفية مما يجعلهن يشعرن بعدم الاهتمام، ويثير ذلك داخل قلوبهن مشاعر الغيرة والضيق.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية للكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة معاصرة تتماشى مع الجيل الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة: النجم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة: نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ويارا عزمى، ونورهان منصور، والأطفال: آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.