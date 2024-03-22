موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي

يبحث الجمهور على محرك البحث على موعد إعادة عرض الحلقة 11 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا والفنان نور النبوي وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 11

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين أبطال العمل، حيث بدأت الحلقة بمشهد للقاء سري يجمع بين “مديحة” شقيقة مختار أبو المجد والتي تقوم بدورها الفنانة نشوى مصطفى، ومحمود شقيق سلاف فواخرجي بالمسلسل.

وخلال اللقاء، تلقى مكالمة هاتفية من والدته ليلى عز العرب التي تقوم بدور “سناء” جدة أبناء مختار أبو المجد، تطلبه بضرورة المجيء إليها للذهاب إلى بيت مختار أبو المجد، وزيارة بشكل عاجل له.

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين أبطال العمل، وقامت “ليلي عزب العرب” والتي تقوم بدور سناء جدة أبناء مختار أبو المجد، بزيارة مفاجأة له في منزله مع أبنها محمود.

وطلبت الجدة “سناء” من مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي،بيع منزله المقيم به هو وأبنائه في حي المعادي.

ورفض مختار أبو المجد، طلب ليلى عز العرب “سناء” لبيع منزله، مؤكدًا أنه منزله منذ أجداده ولن يبيعه طوال حياته.

كما بدأت الحلقة بمشهد للقاء سري يجمع بين “مديحة” شقيقة مختار أبو المجد والتي تقوم بدورها الفنانة نشوى مصطفى، ومحمود شقيق سلاف فواخرجي بالمسلسل.

وخلال اللقاء، تلقى مكالمة هاتفية من والدته ليلى عز العرب التي تقوم بدور الأستاذة “سناء” جدة أبناء مختار أبو المجد، تطلبه بضرورة المجيء إليها للذهاب إلى بيت مختار أبو المجد، وزيارة بشكل عاجل له.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.