السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية تشيد برسائل الرئيس خلال احتفالية تكريم المرأة: نعيش عصرنا الذهبي

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

أشادت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باحتفالية تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي، التي وصفتها بأنها فوق الرائعة، مشيرة إلى أن الرئيس قدم عدة رسائل مهمة تعكس أهمية تقدير المرأة والعودة للعادات الطيبة والاهتمام بالزوجات، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس كان لها أهمية كبيرة بالنسبة لكل امرأة مصرية، بجانب الاهتمام بكبار السن للحفاظ على الركائز الاساسية من امن واستقرار للأسرة المصرية.  

وأضافت درويش في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المرأة قد حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات مثل ملف القضاء وتعيينها في مجلس الدولة، المجلس القومي للمرأة، مجلس النواب والشيوخ، والجانب الاقتصادي، والحقائب الوزارية والمحافظين ونواب المحافظين ونواب الوزراء وايضا في الاستثمار والاقتصاد، والجانب الاجتماعي، وتوفير لها البيئة التي تستحقها التي تضمن لها حياة كريمة، قائلة "وصلنا إلى الحد الذي يمكنا القول بأن المرأة فازت اكثر من الرجل وتميزت عنه وتعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي"  ، وذلك بفضل السياسات التي تم تبنيها لتمكينها.

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وفيما يتعلق بمقترحات قانون الاحوال الشخصية الجديد قالت درويش أن مجلس النواب جاهز للتعامل مع هذا الملف الشائك، مع التأكيد على ضرورة الحيادية لحماية الطرف الأضعف وهو الطفل، وأشارت إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد هذا القانون.

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