"إمبراطورية مو".. الجمهور يتفاعل مع المشكلات الأسرية فى مختلف الأعمار (تحليل بيانات)

تتصدر مسلسلات الشركة المتحدة هذا العام حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتنوع في قضايا التناول، ما بين دراما واجتماعي والكوميدي وغيرها، ومن ضمن تلك الأعمال مسلسل "إمبراطورية م"، حيث يأتي المسلسل برؤية درامية فريدة.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة تحمل اسم "ميم"، وتتركز القصة حول علاقة الآباء بالأبناء في مختلف أعمارهم وسط تحديات المجتمع الحديث، وتتنوع القضايا التي يناقشها المسلسل، بدءًا من التحديات التي يواجهها الأبناء في بناء هويتهم الشخصية والتعامل مع الضغوط الاجتماعية، إلى التوترات الزوجية وصراعات السلطة داخل الأسرة.

ويسلط المسلسل الضوء على أهمية التواصل الجيد والتفاهم بين أفراد الأسرة، وكذلك على أثر القيم والتقاليد في بناء العلاقات الأسرية المستدامة، ويشارك الجمهور آراءهم وتفاعلاتهم مع الأحداث عبر تعليقاتهم ومنشوراتهم، حيث تفاعل الجمهور بشغف مع تناول المسلسل للقضايا الاجتماعية والأسرية.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال الخميس، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

41% يغردون عن "إمبراطورية م"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الخميس، والحديث عن مسلسل "إمبراطورية م"، وذلك بنسبة 41.5%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 38%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 19.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 2%.

"مطروح" الأكثر بحثًا عن "إمبراطورية م"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 9:30 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال اليوم الماضي، جاءت محافظة الأقصر بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة القليوبية بموجب 28 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة أسيوط بموجب 27 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الجيزة بموجب 8 عمليات بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة القاهرة بموجب 7 عمليات بحث في الدقيقة.

11 ألف مغرد يتفاعلون مع 248 منشور عن "إمبراطورية م"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "إمبراطورية م"، وصل إلى حوالي 126 منشورًا، من 20 حساب وتفاعل معه 2963 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة الأندرويد في الصدارة بنسبة 30%، ثم أجهزة الأيفون بنسبة 28%.

موعد عرض المسلسل

المسلسل يُعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

أبطال المسلسل

مسلسل "إمبراطورية م"، من بطولة الفنان خالد النبوي، محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.