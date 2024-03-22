السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: رواية مسلسل الحشاشين صدمة معرفية للجيل الحالى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن رواية جماعة الحشاشين، تناولت فكرة "أسطورة الفردوس" للرحالة الإيطالي "ماركبولو".

وأضاف "الباز"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مسلسل الحشاشين بأحداثه التاريخية تسبب في صدمة معرفية لجيل الشباب.

وأشار إلى أنه في الماضي، عندما كنا نتابع أعمالا تاريخية كانت ثقافة المتلقي هي التجاوب مع الأحداث، موضحًا أن هناك من يتساءل عن قصة الحشاشين، ولذلك نقول إن هناك صدمة معرفية للجيل الحالي.

وأكد أن الأجيال بعد عام 2011، لديهم معرفة متفتتة وجزئية من السوشيال ميديا بدون تكوين صحيح، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية هي حق يراد به باطل وهي مسألة العامية المصرية.

وتابع:" عندما تتكلم عن العامية في مسلسل الحشاشين هقولك إن الناصر صلاح الدين كان بالعامية وهنا نقدم معرفة والمسلسل يستهدف المواطن المصري حتي يعرفه ويفهمه".

جريدة الدستور محمد الباز صدى البلد جماعة الحشاشين

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