السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تحريك البنزين والسولار.. هل تتأثر أسعار السلع والخضروات؟

البنزين والسولار
البنزين والسولار

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية،إن السولار يدخل في تكلفة نقل المنتجات، مشيرًا إلى أن الزيادة ستتراوح من 5 إلى 10% على حسب السلعة.

ونوه "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، بأنه ستكون هناك زيادة متفاوتة للكثير من السلع والخضروات والفاكهة.

ووجهت الإعلامية عزة مصطفي سؤالا بأن السلع لم تنزل، مؤكدة أن الحجة قديمًا بأن سعر الدولار وأزمة عدم وجوده، وحاليًا "السولار أصبح حجة".

ورد رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار في الأسواق نزلت بقيمة 20%، لترد مصطفي: "مفيش حاجة نزلت".

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