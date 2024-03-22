كهربا يكشف سبب "خناقة معسكر المنتخب" مع أبوجبل (فيديو)

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، حقيقه تدخله رفقة محمد الشناوي، من أجل إفساد صفقة أبوجبل مع القلعة الحمراء.

وأضاف "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبوجبل من الشخصيات الطيبة، مؤكدًا أن الخلاف الذي دار بين وبينه بسبب "شدة ملعب".

ونوه، بأن المشاكل هي التي تأتي إليه، مشيرًا إلى أن تواجدي على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بهدف "التلقيح" على الآخرين، قائلًا: "أنا عندي حياة شخصية وبحط الكلام اللي يعجبني".