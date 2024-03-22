الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل.. لا نؤيد شن عملية عسكرية فى رفح

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه أكد خلال جولته بالمنطقة ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد.

ونوه "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته بتل أبيب، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة لا تؤيد شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن واشنطن منخرطة بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستزيد عزلة إسرائيل وستقتل مزيدا من المدنيين، مؤكدًا أنه بحث في المنطقة ضرورة عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف أن المباحثات بالمنطقة ركزت على المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين في غزة، مشيرًا إلى أننا نتواصل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

بلينكن إسرائيل رفح الفلسطينية قطاع غزة

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز نحو 240 مريضا ومرافقيهم بمجمع الشفاء

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الموقف الروسي والصيني هم الأقرب للقضية الفلسطينية من أمريكا

أسامة عبدالخالق لـ"القاهرة الإخبارية": رفضنا مشروع القرار الأمريكى أمام مجلس الأمن

مراسل "القاهرة الإخبارية": تحليق كثيف لطائرات الاحتلال برفح الفلسطينية

رياض منصور: نقدر جهود مصر وقطر فى مفاوضات وقف حرب غزة

رياض منصور: نتخذ كل الإجراءات للحصول على عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

ممثل الجزائر بمجلس الأمن: قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة

بلينكن يحذر نتنياهو: أمن إسرائيل فى خطر

الأكثر قراءة

أمريكا: أي عملية عسكرية برية في رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلي للخطر

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

إنذار خطير للنساء.. ما العلاقة بين تأخر الدورة الشهرية وسرطان عنق الرحم؟

أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالسويس عقب تحريك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟