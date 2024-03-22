الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الموقف الروسي والصيني هم الأقرب للقضية الفلسطينية من أمريكا

دكتور صلاح عبد العاطي
دكتور صلاح عبد العاطي

قال دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الموقف الروسي والصيني، هم الأقرب للقضية الفلسطينية والسياسية الخارجية للمجموعة العربية.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن على المجتمع الدولي الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الولايات المتحدة تخشى عزلة دولية جراء دعمها الدائم للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

الهيئة الدولية لدعم فلسطين فلسطين الموقف الروسي والصيني غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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