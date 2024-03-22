الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الموقف الروسي والصيني هم الأقرب للقضية الفلسطينية من أمريكا

قال دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الموقف الروسي والصيني، هم الأقرب للقضية الفلسطينية والسياسية الخارجية للمجموعة العربية.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن على المجتمع الدولي الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الولايات المتحدة تخشى عزلة دولية جراء دعمها الدائم للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.