الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مندوب الصين بمجلس الأمن: مشروع قرار أمريكا لا يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

مندوب الصين
مندوب الصين

قال تشانغ جون، مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي لا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا باتخاذ المجلس قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يحترم الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، وأن بكين نرحب بالجهود المصرية والقطرية في الوساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

وتابع: “نؤيد مشروع القرار المطروح على المجلس الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لوضع حد للأعمال القتالية، وعلى المجلس أن يكون قادرا على الالتزام بالواجبات الأخلاقية تجاه الوضع في قطاع غزة”.

واختتم: “مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للأعمال القتالية والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية”.

مندوب الصين غزة قطاع غزة تشانغ جون القاهرة الإخبارية

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