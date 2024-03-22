مندوب روسيا: مشروع القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة مجرد مسرحية

في جلسة لمجلس الأمن..

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، "فاسيلي نيبينزيا"، إن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات من قبل لإفشال وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف " نيبينزيا"، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة اكتشفت أخيرًا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بعدما سوى الاحتلال القطاع بالأرض.

وأشار، إلى أن دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة تمثل وثيقة مُسيَّسة لإغراء الناخبين في الانتخابات الرئاسية وتجنب محاسبة إسرائيل على جرائمها.

ونوَّه مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن مشروع القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة مجرد مسرحية، ولن يؤثر على الوضع في المنطقة.