كواليس مران المنتخب الوطنى قبل انطلاق بطولة عاصمة مصر

قال زياد قاسم مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن المنتخب المصري يواصل استعداده لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وأشار قاسم إلى أن المنتخب الوطني يواصل تدريباته على استاد القاهرة الدولي، حيث بدأ المنتخب معسكره يوم 13 مارس، بقيادة الكابتن حسام حسن.

ونوه إلى انضمام المحترفين الستة للمنتخب، مشيرًا إلى أن المعسكر يغيب عنه النجمان محمد صلاح ومحمد النني، حيث يستهل المنتخب أولى مبارياته أمام المنتخب النيوزيلندي.

وأضاف، أن هناك حماسًا زائدًا بين اللاعبين في المنتخب، ولأول مرة يقام المعسكر تحت قيادة الكابتن حسام حسن بعد توليه تدريب الفريق الوطني، مؤكدًا أن الاجواء تتسم بالروح العالية خاصة بين اللاعبين الذين ينضمون لأول مرة للمنتخب المصري.