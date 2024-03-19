الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سمر مرسى تكشف لـ"الإبداع فى مصر" كواليس مسلسل فراولة

سمر مرسي
سمر مرسي

قالت سمر مرسي التي تقوم  بدور طبيبة نفسية بمسلسل "فراولة" إن شخصيتها بالمسلسل تتسم بخفة الدم والتحول من طبيبة لأنفلونسر، والذي كان يعتبر حلم حياتها.

أضافت "مرسي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الإبداع في مصر"، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المسلسل لايت كوميدي، مشيرة إلى أن العلاقة بينها وبين الفنان صدقي صخر طليقها في المسلسل تتسم بالتفاهم رغم الانفصال.

ونوهت إلى أن الفنان صدقي صخر من الشخصيات المتعاونة في العمل من خلال مراجعة الحوار، مضيفة أن "الكاست" متعاون بشكل كبير وهذا يساهم في خروج العمل بروح حلوة.

موضحة أن العصبية في تحضير العمل لم تكن موجودة، مشيرة إلى أن مسلسل فراولة من الأعمال التي تتميز بـ"خفة الدم"، وهذا بسبب روح الفريق خلف وأمام الكاميرا.

سمر مرسي الإبداع في مصر الكاست الفنان صدقي صخر مسلسل فراولة

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