الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

أحمد شوبير
أحمد شوبير

قال الكابتن أحمد شوبير، إن عصام الحضري، دائمًا مشكلته الاندفاع والتسرع، مؤكدًا أنه أفضل حارس مرمى بتاريخ منتخب مصر وهذا رأيي الشخصي.

ونوه "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن عصام الحضري أعظم حارس مرمي في النادي الأهلي وتاريخ مصر.

وأضاف أن الأرقام القياسية تصب في صالح الحارس عصام الحضري، مشيرًا أن "الحضري" وصل لمرتبة كبيرة لم يصل لها أي حارس آخر في مصر والوطن العربي.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة فيديو قديم للكابتن أحمد شوبير، وهو يعلق على طريقة حديث الحارس عصام الحضري، حيث اتهمته بأنه دائمًا ما يتنمر ويسخر منه.

احمد شوبير تاريخ مصر عصام الحضرى العرافة منتخب

مواد متعلقة

"ابنى مظلوم".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل صفقة أبوجبل مع الأهلى

عمرو الوردانى: صلاة الفرض تجوز وراء النفل

عمرو الورداني: الانشغال بآلام الوجع يذهب عنك رؤية جمال نعم الله

باب رزق.. مصممة تكشف أسرار "المكرمية" أعرق الفنون العربية القديمة

باب رزق.. حكاية المصممة نرمين سليمان بنت المحلة التي عشقت فن "المكرمية"

الشيخ رمضان عبد المعز: كن شاكرًا وحامدًا لله.. وابدأ يومك بالحمد لله

رمضان عبدالمعز يوضح أركان الشكر لله (فيديو)

رمضان عبدالمعز: العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251