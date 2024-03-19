أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

قال الكابتن أحمد شوبير، إن عصام الحضري، دائمًا مشكلته الاندفاع والتسرع، مؤكدًا أنه أفضل حارس مرمى بتاريخ منتخب مصر وهذا رأيي الشخصي.

ونوه "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن عصام الحضري أعظم حارس مرمي في النادي الأهلي وتاريخ مصر.

وأضاف أن الأرقام القياسية تصب في صالح الحارس عصام الحضري، مشيرًا أن "الحضري" وصل لمرتبة كبيرة لم يصل لها أي حارس آخر في مصر والوطن العربي.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة فيديو قديم للكابتن أحمد شوبير، وهو يعلق على طريقة حديث الحارس عصام الحضري، حيث اتهمته بأنه دائمًا ما يتنمر ويسخر منه.