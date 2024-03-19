باب رزق.. حكاية المصممة نرمين سليمان بنت المحلة التي عشقت فن "المكرمية"

قالت المصممة نرمين سليمان، إنها بدأت منذ 9 سنوات في فن "المكرمية"، أو ما يعرف بفن تنظيم الخيوط، من خلال التعرف على أحد الأشخاص المهتمين بفن المكرمية، حيث أراد أن ينقل لي هذا الفن، مؤكدة بأن في البداية كان الموضوع ثقيل.

وأشارت، خلال حلقة اليوم من برنامج "باب رزق"، مع الإعلامي يسري الفخراني، إلى أنها من مدينة المحلة الشهيرة بصناعة الغزل والنسيج، مُشيرة إلى أنها تعلمت المهنة وبدأت في تعليمها السيدات، من خلال ورشة بالمحلة، كما يوجد ورشة أخرى بالقاهرة في حي عزبة خير الله، حيث سيطرت الفكرة علي من خلال إنشاء منافذ بيع لهذه الورش من أجل مساعدة السيدات على المعيشة، واستمرار فن "المكرمية".

باب رزق

ونوهت إلى أن فن المكرمية يتضمن مجموعة من العقد الأساسية، حيث يمكن استخدام هذه العقد لإنشاء أشكال مختلفة، مشيرة أنه يتم استخدام فن المكرمية في صنع الديكورات المنزلية، مثل الستائر والمفروشات.

فن المكرمية هو نوع من أنواع الأشغال الفنية، وهو تقنية صياغة المنسوجات باستخدام العقدة لإنشاء أشكال مختلفة أو طريقة لعمل الأشكال المختلفة بواسطة إنشاء العقد بواسطة اليدين، ويعود تاريخ المكرمية إلى القرن الثالث عشر.