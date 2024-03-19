لعلهم يفقهون: الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فضل الشكر لله

سلط الشيخ رمضان عبد المعز، الضوء على فضل شكر الله، مؤكدًا أن من الحكمة أن يشكر العبد الله، حيث افتتح الله خلقه بالحمد، فالشكر لله من العبادات المميزة خاصة في شهر رمضان.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الشكر لله من صفات أهل الجنة.

واستطرد عدد من الأيات من القرآن الكريم، التي تحث على الشكر لله والحمد بنعمه، مشيرًا إلى أن الله يأمرنا في كتابه العزيز بأن نقول الحمد لله.

وأوضح أن المؤمن دائما يستشعر فضل الله عليه ويرى نعمه عليه كثيرة يعجز عن شكرها، ولاسيما نعمة الإسلام فهي أعظم نعم الله على العبد، وكل ما يأتيه من خير فهو تابع لهذه النعمة.