أستاذ اقتصاد: أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يعتمد عليها فى المنطقة

قال د.عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلون إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي هو اعتراف رسمي بأن أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يُعتمد عليها في المنطقة.

أضاف سليمان، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استقرار مصر السياسيى والاقتصادي والأمني أحد الأسباب وراء توجه أوروبا للشراكة مع مصر في كافة المجالات.

ونوه إلى أن التعاون الاقتصادي سيكون مثمرا بشكل كبير، ويبقي فقط أن يكون لدى مصر عضوية في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا غير مطروح في الفترة الحالية.

تابع أن الاتحاد الأوروبي لديه عجز في إمدادات الطاقة وخاصة الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي قد يكون هناك عدد من التحالفات بشأن هذا الملف الحيوي.