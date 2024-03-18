الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما ضاقت إلا أما فرجت.. حياة كريمة تساعد بائع البطاطا بشراء جهاز ابنته

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

سلط برنامج "حياة كريمة"، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى الضوء على أبو ملك "بائع البطاطا" بحي الدقي، والذي ظهر في الحلقة الثالثة من البرنامج، حيث كان يقف أبو ملك على عربة بطاطا في شوارع الجيزة، يعمل بجد لتوفير لقمة العيش لأسرته.

ومن خلال برنامج حياة كريمة، والمُذاع على فضائية "dmc"، تم تقديم مساعدة مالية لبائع البطاطا قدرها 30 ألف جنيه. هذا المبلغ سيساعده في تجهيز ابنته للزواج.

في حلقة اليوم، رافق فريق البرنامج الحاج أبو ملك، وتم شراء عدد من الأجهزة المنزلية لمساعدته في تجهيز إبنته، حيث تفاعل مع بائع البطاطا الكثيرين، منذ عرض الحلقة السابقة.

برنامج حياة كريمة يعد من أبرز المبادرات الإنسانية في مصر، حيث يهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا. 

بائع البطاطا الإعلامي أيمن مصطفى الدقي DMC حياة كريمه برنامج حياة كريمة

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