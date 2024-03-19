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"القاهرة الإخبارية": بوتين أكد خلال حفل فوزه بالانتخابات بأنه ماضٍ فى تحقيق أهدافه

مراسل قناة القاهرة
مراسل قناة القاهرة الإخبارية حسين مشيك

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، حسين مشيك، إن الرئاسة الروسية أكدت بأن الانتقادات من جانب الولايات المتحدة والغرب التي تواجه نتائج الانتخابات الروسية والتي فاز بها الرئيس فلاديمير بوتين، لن تؤدي لزعزعة الثقة وقوة المجتمع الروسي.

وأشار، خلال فقرة “العالم ينتخب”، أن موسكو كانت تعلم بحجم الانتقادات والاستنكارات الخاصة بنتائج التصويت في الانتخابات الروسية، مؤكدًا أن الرئيس بوتين لا يشغل باله بهذه البيانات.

ونوه، بأن الخبراء يرون بأن الحرب الروسية بين الولايات المتحدة ودول الغرب لم تكن عسكرية فقط، بل هي حرب استنزاف، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين دائمًا ما يشير إلى ضرورة توحيد المجتمع الروسي.

أضاف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل عددا من الرسائل خلال حفل الفوز بالانتخابات اليوم، بأن روسيا ماضية في تحقيق أهدافها بحربها على أوكرانيا.

العالم ينتخب القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة موسكو الانتخابات الروسية

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