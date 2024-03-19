الثلاثاء 19 مارس 2024
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الشيخ رمضان عبد المعز: كن شاكرًا وحامدًا لله.. وابدأ يومك بالحمد لله

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن الشكر لله من العبادات التي كان مواظب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن سيدنا الرسول كان يواظب على الحمد والشكر لله.

ونوه خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية dmc، أن على المؤمن أن يبدأ يومه بالشكر والحمد لله، على نعم المولى عز وجل قائلًا:" إبدأ يومك بالحمد لله وتوكل على الله".

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة. 

الشيخ رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون فضائية DMC رمضان عبد المعز

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