الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز يوضح أركان الشكر لله (فيديو)

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أن الشكر لله له ثلاثة أركان، الأول التحدث بالنعمة ظاهرا، حيث قال في كتابه العزيز: "وأمَّا بنعمة ربك فحدث".

وتابع، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الركن الثاني للشكر لله هو الاعتراف بالنعمة باطنًا، والمقصود بأن تعترف بأنها من الله وحده لا شريك له.

أما الركن الثالث من أركان الشكر فهو أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله بفعل الطاعات، وتسخير الأعضاء والبدن في عبادة الله، واستغلال نعمة العافية في طاعة الله.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة dmc خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة. 

رمضان عبد المعز أركان الشكر لله فضائية DMC لعلهم يفقهون أركان الشكر

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان

لعلهم يفقهون: الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فضل الشكر لله

"القاهرة الإخبارية": بوتين أكد خلال حفل فوزه بالانتخابات أنه ماضٍ فى تحقيق أهدافه

عمرو خليل: جرائم الاحتلال فى غزة لن تسقط بالتقادم (فيديو)

مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليونى نازح فلسطينى

المحكمة العليا الأمريكية توقف العمل بقانون الهجرة لولاية تكساس

ستاندرد آند بورز: القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعزز الناتج المحلى الإجمالى لمصر

بـ50 ألف جنيه.. "حياة كريمة" يُكافئ بائعة الأقلام على إنسانيتها (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد ومكان عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

نتنياهو: سندخل محور صلاح الدين.. ونقيم معبرًا جديدًا بدلًا من رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251