رمضان عبدالمعز يوضح أركان الشكر لله (فيديو)

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أن الشكر لله له ثلاثة أركان، الأول التحدث بالنعمة ظاهرا، حيث قال في كتابه العزيز: "وأمَّا بنعمة ربك فحدث".

وتابع، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الركن الثاني للشكر لله هو الاعتراف بالنعمة باطنًا، والمقصود بأن تعترف بأنها من الله وحده لا شريك له.

أما الركن الثالث من أركان الشكر فهو أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله بفعل الطاعات، وتسخير الأعضاء والبدن في عبادة الله، واستغلال نعمة العافية في طاعة الله.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة dmc خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.