رمضان عبدالمعز: العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان

نصح الشيخ رمضان عبد المعز، بضرورة حفظ وتكرار الآية رقم 15 بسورة النمل، والتي تقول:" وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ".

ونوه "عبد المعز"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمُذاع على فضائية dmc، أن هذه الآية تعلمنا أن العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان، والتي وجب الشكر عليها باستمرار.

وأضاف أن الله أنعم به على عبديه داود وسليمان، عليهما السلام، من النعم والمواهب الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة، حيث شكر سليمان الله على هذه النعم.

وطلب "عبد المعز" بضرورة تكرار هذه الآية وتبين فضل الشكر لله، مؤكدًا أن النبي محمد صلى الله علية وسلم، كان من الشاكرين وكثير الحمد والشكر لله.