الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

نصح الشيخ رمضان عبد المعز، بضرورة حفظ وتكرار الآية رقم 15 بسورة النمل، والتي تقول:" وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ".

ونوه "عبد المعز"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمُذاع على فضائية dmc، أن هذه الآية تعلمنا أن العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان، والتي وجب الشكر عليها باستمرار.

وأضاف أن الله أنعم به على عبديه داود وسليمان، عليهما السلام، من النعم والمواهب الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة، حيث شكر سليمان الله على هذه النعم.

وطلب "عبد المعز" بضرورة تكرار هذه الآية وتبين فضل الشكر لله، مؤكدًا أن النبي محمد صلى الله علية وسلم، كان من الشاكرين وكثير الحمد والشكر لله.

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون DMC النمل داود وسليمان

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": بوتين أكد خلال حفل فوزه بالانتخابات أنه ماضٍ فى تحقيق أهدافه

عمرو خليل: جرائم الاحتلال فى غزة لن تسقط بالتقادم (فيديو)

مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليونى نازح فلسطينى

المحكمة العليا الأمريكية توقف العمل بقانون الهجرة لولاية تكساس

ستاندرد آند بورز: القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعزز الناتج المحلى الإجمالى لمصر

بـ50 ألف جنيه.. "حياة كريمة" يُكافئ بائعة الأقلام على إنسانيتها (فيديو)

أستاذ اقتصاد: أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يعتمد عليها فى المنطقة

ما ضاقت إلا ما فرجت.. حياة كريمة تساعد بائع البطاطا فى شراء جهاز ابنته

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251