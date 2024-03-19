الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باب رزق.. مصممة تكشف أسرار "المكرمية" أعرق الفنون العربية القديمة

المصممة نرمين سليمان
المصممة نرمين سليمان

كشفت المصممة نرمين سليمان، سر صناعة "المكرمية"، وهي من الأعمال اليدوية المميزة، مؤكدة أنها من الفنون العربية، والسبب في تسميتها بهذا الأسم هو "المكرم" والذي يعني الستار ذو النقوش، حيث كان يستخدم لتزيين الجمال قديمًا.

ونوهت "سليمان"، خلال حلقة اليوم من برنامج "باب رزق"، مع الإعلامي يسري الفخراني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن فن المكرمية، انتقل خلال الفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا ومنها لدول أمريكا وأوروبا.

وأكدت أن فن المكرمية عاد للظهور مجددًا منذ 5 سنوات، مؤكدة أن الخيط المستخدم في هذا الفن هو القطن والصوف، أما في العصر الحالي تم صناعة خيط خاص بالمكرمية مصنوع بالكامل من الألياف الصناعية.

وتابعت أن "المكرمية"، هو فن نظم الخيوط وحبكها بشكل محكم وأنيق، مما يعطي شكلًا فنيًا ذو مظهر جمالي، حيث يمكن من خلال هذا الفن صنع العديد من الأشكال والتصميمات. 

باب رزق المكرمية المصممة نرمين سليمان الفنون العربية المكرم

مواد متعلقة

الشيخ رمضان عبد المعز: كن شاكرًا وحامدًا لله.. وابدأ يومك بالحمد لله

رمضان عبدالمعز يوضح أركان الشكر لله (فيديو)

رمضان عبدالمعز: العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان

لعلهم يفقهون: الشيخ رمضان عبدالمعز يوضح فضل الشكر لله

"القاهرة الإخبارية": بوتين أكد خلال حفل فوزه بالانتخابات أنه ماضٍ فى تحقيق أهدافه

عمرو خليل: جرائم الاحتلال فى غزة لن تسقط بالتقادم (فيديو)

مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليونى نازح فلسطينى

المحكمة العليا الأمريكية توقف العمل بقانون الهجرة لولاية تكساس

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقي ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251