باب رزق.. مصممة تكشف أسرار "المكرمية" أعرق الفنون العربية القديمة

كشفت المصممة نرمين سليمان، سر صناعة "المكرمية"، وهي من الأعمال اليدوية المميزة، مؤكدة أنها من الفنون العربية، والسبب في تسميتها بهذا الأسم هو "المكرم" والذي يعني الستار ذو النقوش، حيث كان يستخدم لتزيين الجمال قديمًا.

ونوهت "سليمان"، خلال حلقة اليوم من برنامج "باب رزق"، مع الإعلامي يسري الفخراني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن فن المكرمية، انتقل خلال الفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا ومنها لدول أمريكا وأوروبا.

وأكدت أن فن المكرمية عاد للظهور مجددًا منذ 5 سنوات، مؤكدة أن الخيط المستخدم في هذا الفن هو القطن والصوف، أما في العصر الحالي تم صناعة خيط خاص بالمكرمية مصنوع بالكامل من الألياف الصناعية.

وتابعت أن "المكرمية"، هو فن نظم الخيوط وحبكها بشكل محكم وأنيق، مما يعطي شكلًا فنيًا ذو مظهر جمالي، حيث يمكن من خلال هذا الفن صنع العديد من الأشكال والتصميمات.