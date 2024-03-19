الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ابنى مظلوم".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل صفقة أبوجبل مع الأهلى

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الكابتن أحمد شوبير، سبب فشل صفقة أبوجبل مع النادي الأهلي، قائلا إن عمله يحتم عليه الخروج بالانفرادات، مضيفًا أن خبر تعاقد الأهلي مع أبوجبل لم يؤثر على المنتخب في أمم إفريقيا، معقبا: "شغلى أهم حتى ولو على حساب ابني".

ونوه "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن شائعات الخلافات بين الشناوي وأبوجبل من الأمور المغلوطة والتي حُسبت عليا، مؤكدًا أنه قال "الشناوي لا يرتاح في التعامل مع أبوجبل".

وأشار إلى أنه يعتمد على الأخبار الحصرية، مؤكدًا أن رمضان صبحي أخبره بأنه سيلعب للأهلي بشكل شخصي، من خلال حديث دار بينه وبين رمضان صبحي.

وأضاف، أن مصطفى شوبير يتعرض للظلم بسبب مشاكلي وإثارتي للجدل بسبب الأخبار الحصرية، مشيرًا إلى أن مصطفي من الشخصيات التي تتسم بالهدوء.

وتابع، أن النادي الأهلي لا يتم إدارته بأشخاص، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أحد على فرض لاعب على النادي الأهلي، ولولا مجهود ومهارة مصطفى شوبير لم يكن يتواجد مع الفريق الأول.

احمد شوبير الاهلى أبو جبل الكابتن أحمد شوبير العرافة النهار

مواد متعلقة

عمرو الوردانى: صلاة الفرض تجوز وراء النفل

عمرو الورداني: الانشغال بآلام الوجع يذهب عنك رؤية جمال نعم الله

باب رزق.. مصممة تكشف أسرار "المكرمية" أعرق الفنون العربية القديمة

باب رزق.. حكاية المصممة نرمين سليمان بنت المحلة التي عشقت فن "المكرمية"

الشيخ رمضان عبد المعز: كن شاكرًا وحامدًا لله.. وابدأ يومك بالحمد لله

رمضان عبدالمعز يوضح أركان الشكر لله (فيديو)

رمضان عبدالمعز: العلم من أفضل النعم من الله على الإنسان

لعلهم يفقهون: الشيخ رمضان عبدالمعز يوضح فضل الشكر لله

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251