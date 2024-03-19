"ابنى مظلوم".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل صفقة أبوجبل مع الأهلى

كشف الكابتن أحمد شوبير، سبب فشل صفقة أبوجبل مع النادي الأهلي، قائلا إن عمله يحتم عليه الخروج بالانفرادات، مضيفًا أن خبر تعاقد الأهلي مع أبوجبل لم يؤثر على المنتخب في أمم إفريقيا، معقبا: "شغلى أهم حتى ولو على حساب ابني".

ونوه "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن شائعات الخلافات بين الشناوي وأبوجبل من الأمور المغلوطة والتي حُسبت عليا، مؤكدًا أنه قال "الشناوي لا يرتاح في التعامل مع أبوجبل".

وأشار إلى أنه يعتمد على الأخبار الحصرية، مؤكدًا أن رمضان صبحي أخبره بأنه سيلعب للأهلي بشكل شخصي، من خلال حديث دار بينه وبين رمضان صبحي.

وأضاف، أن مصطفى شوبير يتعرض للظلم بسبب مشاكلي وإثارتي للجدل بسبب الأخبار الحصرية، مشيرًا إلى أن مصطفي من الشخصيات التي تتسم بالهدوء.

وتابع، أن النادي الأهلي لا يتم إدارته بأشخاص، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أحد على فرض لاعب على النادي الأهلي، ولولا مجهود ومهارة مصطفى شوبير لم يكن يتواجد مع الفريق الأول.