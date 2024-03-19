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عمرو الورداني: الانشغال بآلام الوجع يذهب عنك رؤية جمال نعم الله

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال د.عمرو الورداني إن شهر رمضان يعني السلام، مشيرًا أن هناك من يعيشون في ضنك بسبب عدم التمتع بسلام الغرق في النعم.

أضاف الورداني، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "ولا تعسروا"، المُذاع على فضائية القناة الاولي أن الانشغال بآلام الوجع يذهب عنك رؤية جمال نعم الله.

ونوه إلى أن استخدام النعم في طاعة الله، من الامور الهامة والتي تعبر عن شكر العبد لله، فمن الواجب على الإنسان استعمال النّعم في طاعة الله، وعدم استخدامها في المعاصي.

أشار أن النعم التي خلقها الله تنور حياة الإنسان، ولذلك لابد من العيش في قول الله تعالي "ومابكم من نعمة فمن الله"، فعلى المؤمن أن يعيش معنى الخشوع من نعم الله سبحانه وتعالى.

عمرو الورداني شهر رمضان الدكتور عمرو الورداني ولا تعسروا ولا ت عسروا

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