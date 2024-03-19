الثلاثاء 19 مارس 2024
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عمرو الورداني: صلاة الفرض تجوز وراء النفل

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، إن صلاة الفرض تجوز وراء النفل، حيث أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.

وأضاف "الورداني" خلال تقديمه حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "ولا تُعسروا"، والمُذاع على فضائية القناة الأولي، أن حثَّ الشرع الشريف على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

ونوه أن اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا، إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام، وفقًا لما ذكره دار الإفتاء المصرية.

الدكتور عمرو الورداني القناة الأولى المأموم عمرو الورداني رسول الله

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