الثلاثاء 19 مارس 2024
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محسن السلامونى: الاقتصاد اليابانى تطور على الطريقة الإسلامية

الدكتور محسن السلاموني
الدكتور محسن السلاموني

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن اليابان تعيش تحولًا تاريخيًا من الناحية الاقتصادية، حيث أنهى بنك اليابان المركزي سياسة أسعار الفائدة السالبة.

وأضاف "السلاموني"، خلال برنامج "مال وأعمال"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد الياباني يحتل المركز الرابع عالميًا، وهذا يدل على قوة الاقتصاد فيها، من خلال جذب استثمارات ومشاريع عملاقة.

ونوه بأن البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عامًا، مؤكدًا أن الاقتصاد الياباني تطور على الطريقة الإسلامية من خلال استثمار كل المال في الإنتاج وزيادة الناتج المحلي.

وأشار إلى أن رفع الفائدة في اليابان، سوف يؤثر على المستوى الاجتماعي الياباني، وبالتالي ستزيد من أسعار الاقتراض، بالإضافة إلى السماح للشركات اليابانية خارج اليابان بزيادة الإنتاج مقارنة بالعملات الأخرى.

محسن السلاموني الاقتصاد الياباني الطريقة الإسلامية مال وأعمال اكسترا نيوز الدكتور محسن السلاموني

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