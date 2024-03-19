أحمد شوبير: رضا عبدالعال بيعشق الترند.. وحسام حسن بيزعل من النقد

فتح الكابتن أحمد شوبير النار على الكابتن رضا عبدالعال، حيث أكد أنه يعتمد في طريقته على ركوب الترند، وخالف تعرف، بسبب السعي وراء الشهرة.

ونوه "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن طريقة الكابتن رضا عبدالعال، تعجب الكثيرين في المجتمع، مشيرًا أنه من صغره وهو يتسم بهذا النوع من الشخصية.

وأضاف، أنه يعتمد في عمله الخبر والنقد الفني، مشيرًا أن الكابتن حسام وإبراهيم حسن، زمالة عمر واحترامها جدًا، أما على المستوى العملي فلي الحق أن أنقد السلبيات.

وأشار، أن حسام حسن لا يحب النقض وليس مني فقط بل مع الإعلام أجمع، مؤكدًا أن تدريبه للمنتخب أفضل اختيار في الوقت الحالي بسبب الكفاءة والإمكانيات.