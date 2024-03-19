الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد شوبير: رضا عبدالعال بيعشق الترند.. وحسام حسن بيزعل من النقد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

فتح الكابتن أحمد شوبير النار على الكابتن رضا عبدالعال، حيث أكد أنه يعتمد في طريقته على ركوب الترند، وخالف تعرف، بسبب السعي وراء الشهرة.

ونوه "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن طريقة الكابتن رضا عبدالعال، تعجب الكثيرين في المجتمع، مشيرًا أنه من صغره وهو يتسم بهذا النوع من الشخصية.

وأضاف، أنه يعتمد في عمله الخبر والنقد الفني، مشيرًا أن الكابتن حسام وإبراهيم حسن، زمالة عمر واحترامها جدًا، أما على المستوى العملي فلي الحق أن أنقد السلبيات.

وأشار، أن حسام حسن لا يحب النقض وليس مني فقط بل مع الإعلام أجمع، مؤكدًا أن تدريبه للمنتخب أفضل اختيار في الوقت الحالي بسبب الكفاءة والإمكانيات.

احمد شوبير رضا عبد العال الكابتن أحمد شوبير النهار العرافة

مواد متعلقة

"ابنى مظلوم".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل صفقة أبوجبل مع الأهلى

عمرو الورداني: الانشغال بآلام الوجع يذهب عنك رؤية جمال نعم الله

باب رزق.. مصممة تكشف أسرار "المكرمية" أعرق الفنون العربية القديمة

باب رزق.. حكاية المصممة نرمين سليمان بنت المحلة التي عشقت فن "المكرمية"

الشيخ رمضان عبد المعز: كن شاكرًا وحامدًا لله.. وابدأ يومك بالحمد لله

"القاهرة الإخبارية": بوتين أكد خلال حفل فوزه بالانتخابات أنه ماضٍ فى تحقيق أهدافه

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251