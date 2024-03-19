الثلاثاء 19 مارس 2024
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خبير اقتصادى: مصر تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

الدكتور محمد الكيلاني
الدكتور محمد الكيلاني

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الإقتصادي، أن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأضاف "الكيلاني"، خلال برنامج "مال وأعمال"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستثمر الأجنبي غير قلق من المشاكل الخاصة بتسوية المنزاعات، بسبب تدخل رئيس الوزراء فيها بشكل مباشر.

ونوه، أن مصر ساهمت في تطوير البنية التحتية من طرق وتسهيلات في الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مجال الطاقة، مؤكدًا أن هذا يعتبر أبوابا رئيسية لجذب المستثمرين.

وتابع، أن الدولة المصرية فعلت الكثير من أجل فتح شهية المستثمرين، مضيفًا أن القطاعات التي ستحدث بها طفرة هو قطاع الطاقة والتحول للهيدروجين الأخضر، والذي دخلت فيه مصر بقوة الفترة الماضية.

خبير اقتصادي الاستثمارات المحلية والأجنبية اكسترا نيوز مال وأعمال الدكتور محمد الكيلاني

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