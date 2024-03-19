الثلاثاء 19 مارس 2024
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توك شو

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق أحمد شوبير على تصريحات الكابتن مجدي عبدالغني، والذي وجه له تهديدًا خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، مؤكدًا أنه يعلم عنه الكثير، معلقًا: "إحنا إخوة وزملاء عمر في نادي الأهلي".

وقال "شوبير"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الكابتن مجدي عبدالغني من أطيب الشخصيات، مشيرًا إلى أن ما حدث هو "نكشة إعلامية".

ونوه إلى أن السبب في انتقاده هو تصرفه مع الكابتن محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن موقفه واضح بشأن محمود الخطيب وهو التأييد التام، ولا توجد مصالح بيننا سوى الحب.

وتابع: "ليس من طموحه رئاسة نادي الأهلي"، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون رئيس اتحاد كرة القدم ولكن رئيسًا لنادي الأهلي صعب.

احمد شوبير مجدى عبد الغنى العرافة النهار الكابتن محمود الخطيب

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