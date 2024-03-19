تونى ماهر: نيللى كريم متعاونة بشكل كبير وتعطى مساحة للإبداع

قال الفنان توني ماهر، إن شخصيته بمسلسل فراولة، تتسم بالطيبة والهدوء، وهذا عكس طبيعته بالمرة، مؤكدًا أن علاقته بالفنانة جيلان علاء داخل المسلسل تتسم بالكيمياء العالية.

ونوه، خلال استضافته ببرنامج "الإبداع في مصر"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أمام الكاميرا تسيطر على كل العاملين الروح العالية والتفاهم العميق.

وأشار إلى أن العمل مع الفنانة نيللي كريم، من الأمور التي تسعده بشكل خاص، مؤكدًا أنها دائمًا ما تساهم في إخراج العمل بالشكل الصحيح وإعطاء المساحة للإبداع.

وعن التعاون مع المخرج محمد علي، أكد أنه من الشخصيات المحترمة، حيث يتعامل مع الممثلين بشكل يغلب عليه التفاهم والراحة، من أجل إخراج أفضل ما عند الفنان.