الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: علاقات مصر الخارجية خلال العشر سنوات الماضية تميزت بالتنوع

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن العالم لا يعرف إلا مصالحه، مؤكدًا أن أوروبا احتلتنا سنوات، ولكن في الوقت الحالي مصر تحولت لمكسب كبير لأي دولة.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم علاقات مصر الخارجية خلال العشر سنوات الماضية، تميز بالتنوع، وهذا يسهم في ارتباط مصر بكل صناع القرار في العالم.

ونوه، بأن التنوع يبطل نظرية المؤامرة التي يعتقد البعض بها، مشيرًا إلى أننا أقمنا علاقات مع روسيا والولايات المتحدة، فلم يكن لمصر في السياسة الخارجية سوى المصالح فقط.

وأشار إلى أن أوروبا نجحت منذ عام 1959، أن تجمع 27 دولة، بل ونجحوا في تكوين كيان اقتصادي موحد، مؤكدًا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الأخيرة تصب في صالح الدولة المصرية.

وتابع، أن توجه 5 دول من أوروبا للتعاون مع مصر، هو اعتراف رسمي بحجم وقيمة مصر في المنطقة بأكملها، مضيفًا أن خلال العشر سنوات وطدت مصر علاقتها بالكثير من دول العالم.

ضياء رشوان حديث الاخبار اوروبا اكسترا نيوز الدولة المصرية

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